SFR offre le service de streaming Max pendant 6 mois, et fait mieux qu'Orange et Free

En tout cas, et comme vous l'avez peut-être lu sur notre avis complet, Max a récolté un honorable 8/10, notamment grâce à son catalogue rempli de franchises à succès, avec les séries HBO ou Max Originals (House of the Dragon, Game of Thrones, The Last of Us), des films du catalogue Warner Bros (les Harry Potter et DC Comics) et des contenus Discovery. Eurosport arrivera en complément dès le 26 juillet, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris.