M6 déploie M6+, sa nouvelle plateforme de streaming gratuite

Cela va sans dire, et ce, à l'instar des plus célèbres plateformes de streaming déjà existantes, M6+ propose aux utilisateurs de créer plusieurs profils avec un seul et même compte. La chaîne de télévision a également implémenté sur sa plateforme une fonctionnalité baptisée « Stories ». L'objectif de cette dernière est de permettre aux utilisateurs de découvrir plus facilement des contenus grâce à de courts formats, à la manière de TikTok et Instagram.

Si la plateforme M6+ est bel et bien gratuite, les utilisateurs devront cependant mettre la main au portefeuille s'ils ne désirent pas être confrontés aux coupures publicitaires. Il faudra ainsi accepter de débourser la somme de 4,99 euros par mois pour pouvoir visionner ses contenus favoris sans interruption. Cet abonnement offre par ailleurs quelques autres avantages, comme la possibilité d'accéder à certains contenus en avant-première et de télécharger vos programmes depuis un appareil mobile (smartphone ou tablette).