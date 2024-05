Comment Twitch est en train de rédéfinir le journalisme et impacte les médias numériques

SI Twitch s'est fait connaître principalement pour le streaming de jeu vidéo (et ses quelques déboires avec ses politiques de contenus), elle n'est plus réservée qu'aux fans de gaming et les contenus y sont désormais extrêmement variés. Max Foxman, professeur d'études médiatiques et de jeux à l'Université de l'Oregon, a récemment publié un article concernant l'influence de la plateforme sur les pratiques journalistiques.