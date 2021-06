Twitch a 10 ans : retour sur un pionnier du stream en direct et sur l'avenir de la plateforme

En dix ans d'existence, Twitch est devenu un partenaire privilégié pour de nombreux créateurs de contenus, voire pour des acteurs majeurs de nombreuses industries et pour l'e-sport . C'est principalement grâce à cette plateforme que ce très jeune marché a connu un essor fulgurant, rassemblant des millions de spectateurs pour des compétitions sur le FPS compétitif par excellence Counter Strike, les MOBA au succès planétaire League of Legends et DOTA 2 , et bien d'autres encore.

Il a ainsi permis à de nombreux jeunes et moins jeunes passionnés du jeu vidéo d'en vivre et a participé à la création de véritables stars. Parmi les streamers les plus mondialement connus aujourd'hui, nous pouvons citer Ninja, devenu millionnaire grâce à l'incroyable succès de Fortnite , ou encore Shroud, un monstre des jeux de tir compétitifs.

En France aussi, Twitch a permis d'élever certains streamers au rang de véritables célébrités nationales, comme MisterMV et ZeratoR . Forts de leur succès, ces influenceurs ont réussi à bâtir de véritables empires, des boutiques de produits dérivés à des événements caritatifs au succès colossal comme le Z Event en passant, dans le cas de ZeratoR, à son propre studio de développement de jeux vidéo.

Après tant d'années de règne, Twitch ne s'est bien sûr pas arrêté au gaming et s'est depuis ouvert à d'autres sujets comme la musique, la politique, et même la simple discussion entre un streamer et sa communauté avec la catégorie Just Chatting. Cette plateforme fédère aujourd'hui des millions de spectateurs par jour, mais elle fait également montre de côtés particulièrement sombres…