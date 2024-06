Twitch fait monter le prix de ses abonnements en France

La plateforme, malgré le rachat, peine à dégager des bénéfices substantiels et n'a toujours pas atteint son seuil de rentabilité. Dès le 11 juillet prochain, le coût mensuel grimpera donc pour les utilisateurs français, passant de 3,99 euros à 4,99 euros mensuels. Une majoration non négligeable qui ne concerne pas uniquement l'Hexagone. Cette décision stratégique touchera pareillement trente autres contrées européennes, et ce, afin d'assurer une conformité avec les « réglementations locales » en vigueur, comme l'a précisé Twitch.

Néanmoins, il convient de souligner que les formules d'abonnement de niveau supérieur (niveau 2 et 3), échelonnées respectivement à 7,99 euros et 19,99 euros, demeureront inchangées pour l'heure. Par ailleurs, ce réajustement tarifaire concernera seulement les abonnements souscrits « sur le web sur ordinateurs ou sur le web sur mobile ». Twitch s'empresse toutefois de rassurer ses créateurs de contenus, en affirmant que leur part respective sur les revenus nets générés par les abonnements et les abonnements-cadeaux restera intacte, permettant ainsi d'accroître leurs gains sur chaque abonnement souscrit. On y croit ?