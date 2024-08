Car les streamers, qui obtiennent 50% des revenus issus des souscriptions, s'étaient déjà émus au mois de juillet dernier de la hausse générale des abonnements, qui les faisaient passer de 3,99 à 4,99 euros. Ils craignaient alors que l'augmentation des prix n'ait un impact sur le nombre d'abonnements, et partant, sur leur rémunération.

Selon Twitch, cette hausse est nécessaire « en raison de la hausse des coûts et des fluctuations des devises locales ». Si elle s'appliquera au 1ᵉʳ octobre pour tous les nouveaux abonnés en version mobile, les anciens abonnés seront impactés eux un peu plus tard, à savoir le 1ᵉʳ novembre, selon une information qui a été donnée par Tech & Co. Est-ce que ce nouveau prix d'abonnement pourrait en pousser certains à quitter la plateforme ?