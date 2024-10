C’est donc un troisième trimestre 2024 particulièrement favorable pour Netflix. Avec 5,1 millions de nouveaux abonnés payants, contre 4,76 millions attendus, la plateforme de streaming atteint désormais 282,72 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices dans le monde. Une croissance de 14 % en un an, qui s’accompagne de performances financières dépassant les prévisions de Wall Street. Mais malgré ces bons résultats, les abonnés n’échapperont pas aux ajustements stratégiques anticipés par les analystes financiers. Les augmentations de tarifs auront bien lieu, et ça ne va pas plaire à tout le monde.