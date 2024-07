Netflix compte toujours plus d'abonnés et voit ses revenus publicitaires exploser

Ayant consolidé sa place de leader, Netflix compte aujourd'hui sur la diversification de ses activités pour poursuivre sa croissance. « Si nous réussissons [à mettre en place] de meilleures histoires, une découverte plus facile et plus de fandom, tout en nous établissant dans des domaines plus récents comme le live, les jeux et la publicité, nous pensons qu'il nous reste encore beaucoup de place pour nous développer », détaille l'entreprise.