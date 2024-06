Netflix bientôt 100% gratuit ? La plateforme s'interroge sur ce choix radical, mais payant pour ses résultats

L'idée ? Il s'agirait de financer complètement l'offre en question grâce aux revenus publicitaires, et ce, notamment au niveau de pays où il existe de grandes chaînes de télévision populaires et gratuites.

Reste que pour le moment, le géant américain n'en est encore qu'au stade des discussions, ce qui signifie que l'idée pourrait très bien être vite abandonnée. Cependant, au vu de la réussite de l'offre avec publicités (alors qu'existait un certain scepticisme à l'époque de l'annonce), et l'existence de modèles viables pour les chaînes de télévisions gratuites financées par la publicité, on peut estimer que le projet n'a rien de délirant. Netflix gratuit, une offre qui ferait saliver du monde à travers la planète ?