Non, vous ne rêvez pas, YouTube voudrait vous passer des pubs quand vous mettez une vidéo en pause !

Depuis un certain nombre de mois, YouTube est sur les dents pour enfin supprimer toutes les petites astuces qui permettaient de passer outre les publicités sur sa plateforme, que beaucoup trouvent trop nombreuses. Ce sont ainsi d'abord les bloqueurs de publicité sur les navigateurs web qui ont été ciblés par le géant du streaming, puis, dernièrement, les applications smartphones qui permettaient de regarder des vidéos sans pub. Et après cette phrase de répression, le prochain objectif de l'entreprise américaine semble de mettre encore plus de réclame sur sa plateforme !