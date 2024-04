YouTube intensifie sa lutte contre les bloqueurs de pub, en ciblant cette fois les applications tierces

Au fil des années et de sa popularité toujours croissante, YouTube n'a eu de cesse d'ajouter des publicités, qui permettent à la fois la monétisation du contenu du créateur, et des rentrées de revenus conséquentes pour la filiale de Google. Et quand un large public s'est mis à utiliser des bloqueurs de publicité, YouTube a réagi, rendant dernièrement de plus en plus difficile leur utilisation (la vidéo n'étant pas visible quand le bloqueur était détecté). Une contre-attaque qui continue de se déployer et qui touche aujourd'hui les applications tierces.