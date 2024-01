YouTube Premium et YouTube Music rapportent plus d’argent qu’on pourrait le croire à Google

Si le P.-D.G. n'est pas entré dans le détail pour préciser quel service représentait quelle part de cette manne, il s'est félicité de la réussite de deux d'entre eux, YouTube Music et YouTube Premium : « YouTube Music et YouTube Premium progressent rapidement. Ils impliquent des utilisateurs passionnés, et sont à l'origine d'excellents retours pour l'industrie musicale et les créateurs ».