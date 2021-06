YouTube : 4 milliards de dollars, le montant versé à l'industrie musicale cette dernière année

À côté, on retrouve YouTube Music, dont l'abonnement seul coûte 9,99 euros/mois, avec un mois d'essai gratuit. Là aussi : pas de publicité, écoute hors connexion possible, même avec l'écran éteint. « Le contenu musical premium et le contenu généré par l'utilisateur se développent et génèrent une valeur significative pour l'industrie », précise Lyor Cohen. Ce dernier apporte également une autre précision : des 4 milliards de dollars récoltés pour l'industrie musicale, plus de 30 % proviennent du contenu généré par les utilisateurs directement (et non des médias traditionnels).