Google Play Music est mort, vive YouTube Music ?

Lors du lancement de l'application, le logo Google Play Musique se transforme en logo YouTube Music pour indiquer le passage de relais. Les utilisateurs peuvent ensuite cliquer sur le bouton de transfert pour importer l'intégralité de leur bibliothèque musicale.

D'autres options de gestion permettent de télécharger ses morceaux, mais aussi de supprimer sa bibliothèque et ses informations personnelles comme l'historique des écoutes et les recommandations musicales. La facturation sera également transférée vers YouTube Music, à un tarif identique de 9,99€/mois et aux mêmes dates de prélèvement.

Une fois le transfert effectué et les données effacées, le widget Google Play Musique disparaîtra automatiquement du smartphone.