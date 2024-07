YouTube Music lance une nouvelle fonction IA qui permet de retrouver un titre en... chantonnant !

Google est loin d'avoir abandonné YouTube Music ; surtout ces derniers mois, où l'on a pu voir arriver quelques nouveautés assez sympathiques, le rapprochant de ses grands rivaux que sont Deezer et Spotify. Entre l'intégration de Gemini et la création de playlists par IA, voilà un moment que le service n'avait pas bougé aussi rapidement en quelques mois. Là encore, les deux nouvelles fonctionnalités visent clairement à rendre la personnalisation et la navigation sur la plateforme plus agréable… à défaut d'améliorer la qualité sonore.