Prochainement, l'application YouTube Music se dotera de nouvelles fonctions à base d'intelligence artificielle. La firme de Mountain View planche d'ores et déjà sur différents moyens de rendre son service plus attractif, et entend bien, pour cela, introduire son assistant conversationnel Gemini dans l'équation.

Pour autant, le géant américain, qui nous donne rendez-vous dès ce soir pour découvrir la gamme Google Pixel 9, n'entend pas se reposer uniquement sur l'IA. En effet, un utilisateur vient de signaler la présence d'une nouvelle fonctionnalité de radio personnelle dans YouTube Music.