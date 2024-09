Ces derniers temps, Google a beaucoup travaillé à l'amélioration de YouTube Music. Parmi les nouveautés annoncées, on a pu noter, en août dernier, une option permettant aux utilisateurs de générer des playlists à partir de leurs artistes les plus écoutés et de proposer ces radios à d’autres personnes. Déployée à un petit groupe de personnes, cette fonctionnalité est à activer dans les paramètres de l’application. Autre nouveauté en cours de développement : un outil qui reconnaît les chansons, et ce, même si l’on fredonne en yaourt. On a aussi noté l'arrivée d'une option de transfert entre Apple Music et la plateforme, ainsi qu'un tout nouvel accès à Youtube Music depuis un véhicule Tesla.