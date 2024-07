YouTube Music débarque enfin dans votre Tesla

Mais ce n'est pas tout ! En effet, en plus de divers correctifs de sécurité et autres mises à jour purement cosmétiques, Tesla permet (enfin !) aux utilisateurs de bénéficier nativement des applications YouTube Music et Amazon Music. Pour les conducteurs, c'est évidemment la possibilité de profiter d'une plus grande variété d'options de streaming musical, en plus d'Apple Music et de Spotify pour ne citer qu'eux.