YouTube Music et YouTube Premium : une progression fulgurante

Comme nous l’apprend The Verge, plus de 30 millions de nouveaux utilisateurs se seraient abonnés à YouTube Music et YouTube Premium en l’espace d’une année. Le nombre d’abonnés total est en effet passé de 50 millions à 80 millions et a rencontré une croissance plus importante encore que l’année dernière. En 2021, plus de 20 millions de nouveaux adhérents avaient déjà franchi le pas de l’abonnement payant sur YouTube en comparaison à 2020.