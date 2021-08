Google teste YouTube Premium Lite, pour une lecture sans pub à 6,99€ par mois

Durant les vacances, vous souhaiterez probablement prendre le large et partir à la plage, à la campagne ou encore à la montagne. De notre côté, c'est vers le futur que nous vous proposons d'embarquer, avec cinq films SF incontournables et autant d'aventures passionnantes à vivre après une journée bien remplie. Ces semaines de détente bien méritées sont aussi l'occasion de découvrir d'autres pépites dans notre chronique science-fiction , en plus des meilleurs romans et BD du genre à embarquer dans vos valises.