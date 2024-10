Car YouTube se retrouve aujourd'hui pris en tenaille entre la nécessité de monétiser son audience gigantesque et la lassitude croissante des internautes face à l'omniprésence de la publicité en ligne. D'un côté, la plateforme reverse une partie des revenus publicitaires aux créateurs pour les inciter à produire du contenu original et attractif. De l'autre, elle doit composer avec l'émergence d'outils de blocage de pubs et la concurrence d'acteurs comme TikTok, qui misent davantage sur des formats courts et des partenariats ciblés.