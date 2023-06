La fête est terminée : les bloqueurs de publicité bientôt interdits sur YouTube

Il y a un peu plus d'un mois, la filiale de Google a confirmé qu'elle déployait des messages d'avertissement informant ses utilisateurs que les bloqueurs de publicité n'étaient plus autorisés sur sa plateforme. S'il ne s'agit pour l'instant que d'une expérience à échelle mondiale, on en savait encore assez peu sur la stratégie envisagée par YouTube.

Une nouvelle capture d'écran partagée sur Reddit nous en apprend toutefois un peu plus : les internautes pourront regarder trois vidéos avant de se voir bloquer l'accès à leurs contenus préférés. Une fois ce stade franchi, ils devront désactiver AdBlock et consorts, ou sortir la carte bleue et s'abonner à YouTube Premium, qui supprime les publicités.