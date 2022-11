La maison mère d’Adblock rachète une société spécialisée dans… les publicités acceptables

Basée à Cologne en Allemagne, la société qui édite le très utilisé bloqueur de publicité AdBlock annonce avoir racheté l'entreprise nord-américaine Blockthrough. Cette dernière propose des solutions pour les éditeurs et médias web, visant à recouvrer l'argent perdu en raison des bloqueurs publicitaires… comme AdBlock et AdBlock Plus.

Concrètement, cela devrait permettre à AdBlock de tirer une nouvelle source de revenus de son activité en offrant à l'utilisateur la possibilité de visionner tout de même certaines publicités jugées acceptables. La sélection entre publicités intrusives et annonces acceptables reposerait sur les informations fournies par le comité indépendant Acceptable Ads.

Plus que chercher à monétiser l'extension de navigateur internet, cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre de repenser nos habitudes d'utilisation du Web. En 2020, ce ne sont pas moins de 44 % des internautes français qui utilisaient un logiciel de type AdBlock. Partant de ce constat, autoriser un affichage modéré de publicités non intrusives pourrait réconcilier utilisateurs et annonceurs, notamment sur les journaux en ligne.