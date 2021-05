Twitter rachète le bloqueur de pub Scroll

« Nous prévoyons d'inclure Scroll dans le cadre d'une prochaine offre d'abonnement que nous explorons actuellement », tels sont les termes de Mike Park, Vice-président des produits de Twitter.

« En tant qu'abonné de Twitter, imaginez avoir accès à des fonctionnalités premium où vous pouvez facilement lire des articles de votre média préféré, avec une partie de votre abonnement allant aux éditeurs qui créent le contenu », a ajouté Park.

Pour le moment, le nouveau service d'abonnement de Twitter n'est pas encore déployé, mais la société a testé des fonctionnalités comme l'annulation de tweets ou une redevance pour l'utilisation de l'application Tweetdeck et Super Follows, qui permettrait de suivre un créateur ou un éditeur avec un abonnement mensuel et d'obtenir du contenu exclusif.