Si vous utilisez un bloqueur de pub sur YouTube, la plateforme sait comment vous en passer l'envie et vous pousser à le désactiver

« Aux grands maux les grands remèdes », dit le proverbe, et nul doute que YouTube dispose d'un certain savoir-faire en la matière, notamment lorsqu'il s'agit de pousser ses utilisateurs à désactiver leur bloqueur de publicité. Le service vidéo de Google a commencé à rendre plus lente sa plateforme pour ceux qui emploient un ad-blocker, utilisant la tactique du « visionnage sous-optimal », traduit littéralement, qui incite les utilisateurs à justement désactiver leur bloqueur de publicité, ou à souscrire à l'offre YouTube Premium.