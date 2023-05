Les bloqueurs de pub bientôt interdits sur YouTube ? C'est en test chez Google

Si un utilisateur voit apparaître cette notification sur son appareil, deux solutions s'offrent à lui : il peut soit autoriser les publicités sur YouTube et continuer à utiliser l'application, soit essayer la formule par abonnement YouTube Premium, qui permet, contre 11,99 euros par mois (avec un essai de 3 mois possible), d'obtenir un accès à YouTube et YouTube Music sans publicité. La troisième option n'est pas glorieuse, puisqu'il s'agit d'une interdiction d'utiliser le service.