Moins de publicités sur YouTube, c'est possible ? Ce format vraiment gênant va disparaître

Ainsi, à compter du 6 avril prochain, le format Overlay Ads ne sera plus disponible sur YouTube, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Google rassure toutefois les créateurs de contenus : « Nous estimons que l'impact de ce changement sur les revenus sera limité pour la plupart des créateurs, car d'autres formats d'annonces génèrent désormais un engagement plus important. »