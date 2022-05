YouTube : vous ne serez (peut-être) plus bombardé par les mêmes pubs encore et encore

Aux annonceurs, Google explique : « En combinant notre audience et nos capacités d'apprentissage automatique, les annonceurs pourront désormais optimiser le nombre de fois que les téléspectateurs voient leurs publicités au cours d'une semaine. Cela signifie non seulement des dépenses plus efficaces, mais surtout une meilleure expérience pour les spectateurs ». Ils auront donc la lourde tâche de calibrer au mieux la fréquence de leurs annonces, ce qui devrait permettre (on l'espère) de ne plus être inondé par les mêmes publicités, encore et encore…