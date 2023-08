Habitués à ignorer les publicités sur YouTube ? La tâche pourrait bientôt être plus difficile

Il faudra peut-être retourner chez l'opticien pour réussir à passer les publicités sur YouTube. Le petit bouton sur lequel les utilisateurs ont l'habitude de cliquer depuis plusieurs années est sur le point de subir un petit lifting qui ne plaira probablement pas à tout le monde. Alors que son style actuel lui permet d'assez bien se démarquer visuellement des vidéos, son prochain look sera beaucoup plus discret, arrondi et transparent. Mais le changement c'est chouette parfois, n'est-ce pas ?

Pas toujours, et YouTube nous en donne un exemple. Le bouton incriminé sera moins visible, car il se fondra plus facilement dans l'arrière-plan. L'objectif de la plateforme est de le rendre plus difficile à repérer et de gagner ainsi quelques secondes, voire quelques millisecondes de visionnage des publicités. Il se pourrait même que certains utilisateurs ne se donnent pas la peine de chercher très longtemps et laissent passer la publicité si elle est suffisamment courte.

En fin de compte, cela signifierait plus de revenus publicitaires pour YouTube, qui reçoit un si grand nombre de visites au quotidien que ce petit gain de temps pourrait représenter une manne appréciable. Et à Thomas Eccel, expert de Google Ads, de confirmer que tout ce changement « affectera le taux de visionnage et les dépenses liées aux campagnes ».