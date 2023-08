Disney+ emboîte le pas à Netflix sur le partage de compte… sans oublier d'augmenter ses tarifs, bien entendu

Lorsque Disney+ est arrivé sur nos écrans, l'objectif était d'ébranler le quasi-monopole de Netflix avec un vaste catalogue de productions maison et une force de frappe digne d'un géant du divertissement. Le succès est-il au rendez-vous ? Oui et non. La plateforme de Disney n'est pas le service de streaming le plus populaire au monde, mais elle s'est tout de même fait une place honorable dans les salons des téléspectateurs. Toutefois, l'époque où l'on marchait sur les plates-bandes de la concurrence sans compter est révolue, et il est temps de faire un peu plus de profit.

Pour y parvenir, l'industrie n'a pas imaginé beaucoup de solutions au cours des derniers mois : augmentation des tarifs, affichage de publicités et limitation du partage des comptes. L'approche de Netflix semble très fructueuse, et l'on ne peut malheureusement pas reprocher à Disney d'en faire autant. Bien qu'évoqués il y a plusieurs semaines, les nouveaux tarifs du service de streaming du géant américain n'ont pas été particulièrement attendus. Aux États-Unis, où la grille tarifaire est quelque peu différente de celle de la France, l'abonnement mensuel sans publicité passera de 10,99 à 13,99 dollars à partir du mois d'octobre. Il s'agit de la seconde augmentation en moins d'un an pour ce forfait, puisqu'il s'élevait à 7,99 dollars par mois avant décembre 2022.