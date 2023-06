Fin du partage de compte : ça fonctionne à fond pour Netflix !

Bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir quel est l'impact de cette nouvelle politique Netflix concernant le partage de mots de passe aux États-Unis (et dans le monde). Il faudra attendre le mois prochain et l'annonce des résultats du groupe pour savoir si la fin du partage fait réellement les affaires du géant américain ou non.

En attendant, méfiez-vous des nombreuses arnaques qui circulent actuellement concernant votre abonnement Netflix.