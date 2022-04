Netflix perd 200 000 abonnés ce trimestre pour la première fois de son histoire

En parallèle de la présentation de ses résultats du premier trimestre 2022, et d'un chiffre d'affaires en hausse de seulement 9,8 % sur un an à 7,87 milliards de dollars, tiré en partie par la hausse de ses prix sur plusieurs marchés, l'entreprise a également annoncé avoir perdu au total 200 000 abonnés à l'international.

Cette chute est d'ailleurs loin d'être terminée. Dans sa lettre aux investisseurs, le service de streaming estime que deux millions d'abonnés supplémentaires pourraient être perdus à la fin du deuxième trimestre 2022.

Netflix reste toutefois la plateforme de SVoD la plus puissante dans le monde, et de loin, avec 221,6 millions d'abonnés à son service. Mais elle doit faire face à une concurrence bien plus féroce aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore cinq ans. Nous pensons notamment à l'arrivée de Disney+ et ses 130 millions d'abonnés acquis en moins de trois ans, ou à HBO Max, sans compter Amazon Prime Video qui reste un puissant acteur du secteur.