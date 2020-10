Abonnés Netflix : le nombre de recrutements en nette baisse au dernier trimestre

En Amérique Latine, Netflix compte désormais 36,32 millions d'abonnés payants, soit seulement 256 000 de plus au dernier trimestre (+0,69%) et 4,9 millions en 2020. La tendance est aussi à la baisse dans la région Asie/Pacifique même si celle-ci est moins marquée, avec un total de 23,5 millions d'abonnés payants, dont 1,01 million de plus au troisième trimestre (4,5%) et 7,27 millions depuis le début de l'année.