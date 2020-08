Disney : un chiffre d'affaires en berne, mais le cap des 60 millions d'abonnés franchi par Disney+

"Malgré les défis constants de la pandémie, nous avons continué à nous appuyer sur l'incroyable succès de Disney+", a déclaré le nouveau P-D.G. de The Walt Disney Company, Bob Chapek, en marge de la publication des résultats. Et pour preuve ! Le service de streaming vidéo made in Disney, destiné à chatouiller Netflix ou Prime Video, se porte comme un charme et atteignait, le 27 juin 2020, les 57,5 millions d'abonnés payants dans le monde. Ce lundi 3 août, la plateforme totalisait 60,5 millions d'abonnés payants, alors qu'elle n'a pas encore un an d'âge.