Disneyland Paris : découvrez l'incroyable reproduction du parc dans Minecraft

On dit que l'imagination est sans limite. Si l'on se penche ne serait-ce que quelques minutes sur le travail faramineux réalisé par la petite équipe d'une quinzaine de personnes du serveur MagicCraft de Minecraft, dédié à Disneyland Paris, il y a tout simplement de quoi être ébloui. Ces passionnés ont bossé, accompagnés de toute une communauté de Disney fans et d'amateurs du jeu, durant ces cinq dernières années pour reproduire le Disneyland Park, principal parc du resort parisien, en version cubique (et non Clubic, bien que l'on apprécie).