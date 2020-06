Découvrez The London Resort, le futur parc d'attractions ultra-moderne qui concurrencera Disneyland Paris

À l'intérieur, le parc sera doté des dernières technologies en la matière et promet de faire voyager ses visiteurs au travers de sept "lands" ou parties, aux noms évocateurs : High Street (qui serait la place centrale des lieux), Starport, The Jungle, The Isles, The Kingdom, The Woods et The Studio. Les différentes sections du parc s'inspireront d’œuvres ayant marqué le cinéma, la littérature, la musique et le divertissement, avec l'intention de créer des expériences uniques et inédites. 70% des attractions devraient être couvertes, pour permettre une ouverture du parc 365 jours par an.