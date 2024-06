Netflix met un taquet au cinéma en ouvrant ses propres et vrais complexes physiques

L'idée est de proposer un lieu, sur près de 10 000 m², où le visiteur pourra redécouvrir l'univers de ses films et séries Netflix préférés, dans la vraie vie, dans un monde physique. La société explique que « Netflix House ira encore plus loin et créera un lieu inoubliable pour explorer vos histoires et personnages Netflix favoris, au-delà de l'écran tout au long de l'année ».