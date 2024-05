La mise à jour de Netflix pour Windows 11 ne va pas vous plaire

Contacté par le site Windows Latest, le service client de Netflix a confirmé le développement d'une nouvelle application à destination de Windows 11. Cette dernière s'inspirerait fortement de la version web de Netflix (accessible depuis les navigateurs) et c'est précisément la raison pour laquelle le téléchargement de contenus ne sera désormais plus possible.

Auparavant, Netflix indiquait pourtant, via son site internet, qu'il était possible de « regarder des séries et des films hors ligne à tout moment en les téléchargeant à partir de l'application ».

À présent, « les téléchargements ne seront plus pris en charge » dans Windows 11, précise Netflix dans un document d'assistance. Cela étant, « vous pourrez toutefois continuer à regarder des séries et des films hors ligne sur un appareil mobile compatible ». Ce document, repéré en premier par Windows Latest, confirme le déploiement de la nouvelle application dès le mois de juin 2024.