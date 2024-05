Windows 10/11 : un nouveau patch pour corriger les problèmes de connexions aux VPN

Début mai, un bon paquet d’internautes se plaignaient que leurs machines Windows ne parvenaient plus à établir de connexions VPN. Les réseaux virtuels moulinaient dans le vide sur les dernières versions de Windows 10, Windows 11 et même Windows Server. Un bug assez gênant pour les internautes soucieux de leurs vies privées et surtout pour les entreprises qui s’appuient sur cet outil pour offrir un accès sécurisé à leurs serveurs.