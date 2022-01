Windows 10 et 11 : le premier patch Tuesday de 2022 apporte un bug sur les VPN

Une première solution consiste à désactiver manuellement la vérification de l’ID fournisseur dans les paramètres du serveur. Cette procédure n'est pas des plus accessibles, car elle demande l’intervention de l’administrateur et n’est pas réalisable pour tous les serveurs VPN. La seconde solution, plus drastique, est de tout simplement supprimer la mise à jour cumulative du patch Tuesday, ce qui résout le bug en question rapidement mais laisse évidemment la machine plus vulnérable.