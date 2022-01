Microsoft a publié son Patch Tuesday et corrige plusieurs vulnérabilités dites "critiques"

Comme le veut la tradition, Microsoft a publié son Patch Tuesday, le 11 janvier, d'ailleurs le premier de l'année, en corrigeant pas moins de 97 CVE, dont une poignée peut être considérée comme « critique ». La mise à jour cumulative KB5009543 est ainsi notamment disponible pour les versions 20H2, 21H1 et 21H2 de Windows 10, tandis que la KB5009566 est téléchargeable pour les utilisateurs de Windows 11. Notons qu'il est conseillé, pour les utilisateurs de Microsoft en version 2004, de bifurquer vers une version plus récente, celle-ci ne recevant désormais plus de mises à jour de sécurité.