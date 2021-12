Windows 11 profite d'une mise à jour cumulative de décembre entre sécurité et améliorations

Depuis mardi, la mise à jour cumulative KB5008215 est rendue publique pour tous les appareils compatibles. Elle corrige notamment un problème qui empêchait Internet Explorer de fonctionner avec un copier-coller dans l'éditeur de méthode d'entrée (IME) et nombre d'autres bugs concernant l'affichage des menus contextuels de l'explorateur de fichiers et du bureau, le contrôle de volume pour les appareils connectés en Bluetooth, ou encore l'affichage de certaines polices et autres aléas esthétiques, notamment sur les sous-titres des vidéos…

La mise à jour s'attarde aussi sur la non-détection d'une imprimante, une perte temporaire de l'audio, un démarrage impromptu de Windows Mixed Reality en branchant un casque, sur un défaut de réponse de certaines applications en cas d'utilisation d'un pavé tactile, et corrige une distorsion audio lors d'utilisation d'un son spatial sur Xbox.