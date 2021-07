Windows 11 : une nouvelle preview, des nouveautés et des correctifs

Le Microsoft Store continue de faire peau neuve avec des animations plus fluides lors du passage d'une interface à une autre ainsi qu'un scroll plus efficace et plus rapide afin de gagner en confort d'utilisation dans le magasin d'applications natif de l'OS. Le centre de notifications se munit quant à lui d'un raccourci vers les options de concentration, qui permettent de bloquer les notifications lors de certaines situations.

L'intégration de Microsoft Teams s'améliore avec la possibilité de démarrer une conversation et d'envoyer messages et images directement depuis la barre des tâches. Dans une prochaine build, il sera même possible de lancer une réunion visio de cette manière.

Et comme toujours, une nouvelle version vient avec son lot de corrections de bugs.