Microsoft Office s'accorde avec Windows 11 pour les Insiders

Microsoft a également intégré une bascule automatique entre thème clair et thème sombre en fonction des options retenues sur le système d'exploitation, et la barre d'accès rapide est masquée par défaut afin de conserver une interface aussi « propre » que possible. Le déploiement va se poursuivre chez tous les Insiders dans le courant de cette semaine, mais aucune date encore pour le « commun des mortels ».