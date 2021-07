Windows 11 : le nouveau système de mise à jour vous montrera la durée de redémarrage du PC

Selon toute vraisemblance, Windows 11 va tenter de mettre fin à l'angoisse du redémarrage. En effet, les mises à jour de l'OS seront 40 % plus légères et plus efficaces (selon Microsoft), et Windows 11 affichera une durée estimée du temps de redémarrage nécessaire pour appliquer la mise à jour tout juste téléchargée.

Cette information, aussi simple que primordiale, apparaîtra sur plusieurs fronts, et notamment sur l'écran de mise à jour de Windows, par le biais d'une icône dans la barre des tâches et sur le bouton d'alimentation. De cette manière, l'utilisateur pourra redémarrer sa machine sans la crainte de voir cette dernière indisponible durant de longues minutes…

À noter que dans l'exemple ci-dessus, si Windows indiquait un redémarrage d'environ 5 minutes, ce dernier n'a nécessité en réalité qu'une petite minute. « Cela pourrait s'expliquer par le fait que Microsoft préfère sans doute pécher par excès de prudence et ne pas promettre un délai plus court alors que le processus de redémarrage est plus long » explique WCCFTech.