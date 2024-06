Windows 11 : évitez d'installer la mise à jour KB5039302 source de plantages et de redémarrage en boucle

Nmut

Il y a plusieurs millions de configs de tests (en interne et les insiders), mais cela ne suffit pas à tester complètement la quantitié infinie de possibilités: configs Windows * configs hardware * configs software * types d’utilisation!

Et chez NVidia et AMD il y a aussi des soucis. J’ai plusieurs configs pour des tests de validation d’une appli de calcul (2 GPUs NVidia et 2 GPUs AMD) et à chaque mise à jour de drivers j’ai de nouveaux problèmes (gestion mémoire, problème de désinstallation récurrents chez NVidia, variations de performances, …)…