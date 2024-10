Windows 11 24H2 s’apprête à pointer le bout de son nez, et Microsoft continue de travailler d’arrache-pied sur de nouvelles fonctionnalités. En général, ces nouveautés sont soumises à l’approbation de la communauté Windows Insiders avant de toucher un plus large public. Malgré tout, ce processus bien rodé laisse échapper des bugs, comme c’est le cas avec la mise à jour optionnelle de septembre. KB5043145, de son nom officiel, aurait dû apporter des optimisations de la barre des tâches, de la distribution et de gestion du compte Microsoft. Mais si elle fait aujourd’hui le tour de la toile, ce n’est pas pour les bonnes raisons.