À peine déployée, déjà sévèrement buguée. La build 26120.1542 de Windows 11 (KB5041872) devait apporter des modifications d’emplacement des widgets sur la barre des tâches et corriger un certain nombre d’instabilités, mais une bonne partie des insiders membres du canal dev devront attendre. Et pour cause, la mise à jour peine à se télécharger sur nombre significatif de machines. Dans certains cas, elle pousse même l’utilisation du CPU dans ses retranchements, causant un plantage général du PC.