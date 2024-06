Ouf, Windows a réparé le bogue de la mise à jour KB5039302, mais oups, la réparation contient un nouveau bogue

La saga des mises à jour Windows continue. Comme souvent, ce qui devait être une simple mise à jour s'est transformé en casse-tête pour de nombreux utilisateurs. La mise à jour KB5039302, déployée fin juin 2024, promettait son lot d'améliorations pour Windows 11. Au menu : des infos sur les services Microsoft dans le menu Démarrer et un bouton « Afficher le Bureau » dans la barre des tâches.

Celles et ceux qui ont vu le film Un Jour sans fin, avec l'inénarrable Bill Murray, et qui ont effectué cette fameuse mise à jour KB5039302 sur leur machine sous Windows 11 ont certainement dû revoir la scène principale de cette comédie fantastique. À ce petit détail près qu'ils étaient bel et bien dans la réalité et que le redémarrage en boucle de leur PC n'était pas de la fiction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si Microsoft a mis les mains dans le cambouis pour corriger le bogue, la réparation n'est pas dénuée de surprises.