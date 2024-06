Windows 10 : vous pourrez bientôt tester en avant-première les nouveautés du système d'exploitation

La sortie de Windows 11 (dont vous pouvez retrouver notre test ici) en octobre 2021 avait laissé une ribambelle d’utilisateurs et d’utilisatrices sur le carreau. Et pour cause : la mise à jour exigeait des configurations matérielles particulièrement restrictives, parmi lesquelles le fameux module TPM 2.0, rendant nombre de PC non éligibles. En réponse à la levée de boucliers suscitée par un tel positionnement, la firme avait garanti que Windows 10 continuerait à recevoir des updates fonctionnelles et de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025. Et puis c’est tout. En clair, si vous étiez jusqu’ici membre Windows Insider et que vous ne pouviez, ou ne souhaitiez pas passer à Windows 11, vous étiez dorénavant privé d’un des outils les plus intéressants du programme, à savoir le canal Beta.